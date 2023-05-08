Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Chaikovsky
    Автор жалеет бедного Усманова, а мне его не жало. Если он не знает, куда деньги девать, пусть у меня спросит.Пресс-служба Усма...
  • Рудольф Захарян
    Раз уже раньше давали согласие отказаться от флага, гимна и другой символики, то винить надо только себя и своих упра...Депутат Терюшков:...
  • leonid
    Хреновые игроки, а сколько было  шума, особенно про Мудрика. В Шахтере он действительно играл хорошо. Но Челси не Шах...У Мудрика 2 ассис...

Михаил Воробьев о 4:7 от Беларуси: «У них сильная команда, нас подвела реализация. Тренерский штаб детально разобрал эти игры, показал, в чем наши резервы»

Команда под руководством Романа Ротенберга заняла 2-е место на турнире Qazaqstan Hockey Open 2023. – Сборная «России 25» заняла лишь второе место на открытом турнире Казахстана, выиграв у хозяев и уступив белорусам.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх