Что делать, если болит сердце: 4 способа, которые помогут быстро

Когда нужно немедленно вызывать скорую Одно из самых опасных состояний — инфаркт. Звоните 103 или 112, если у вас следующие симптомы: Сильная, жгучая, давящая, почти невыносимая боль в груди, которая не проходит 5–10 и более минут, ощущение давления или дискомфорта.