Задержан координатор телефонных мошенников похитивших у пенсионеров 25 млн руб.

Сотрудниками полиции при координирующей роли Савеловской межрайонной прокуратуры задержан еще один фигурант уголовного дела, координирующий действия «криминальных курьеров», забиравших у пенсионеров деньги, помогая мошенникам похитить 25 млн.
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