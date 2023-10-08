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  • Silver Kont
    Не получится, в очко не пролезет... Боров знатный, на дармовщинку на антироссийских сборищах отжирался...СК РФ проводит пр...
  • Александр Пятнистый
    к сожалению, мясо поганое и не съедобное...Предлагаю просто утопить его в выгребной ямеСК РФ проводит пр...
  • Silver Kont
    Вонючий пузатый жидёнок всё ещё на свободе? да этого борова давно уже пора в СИЗО отправлять... Или жидовская диаспор...СК РФ проводит пр...

Задержан координатор телефонных мошенников похитивших у пенсионеров 25 млн руб.

Сотрудниками полиции при координирующей роли Савеловской межрайонной прокуратуры задержан еще один фигурант уголовного дела, координирующий действия «криминальных курьеров», забиравших у пенсионеров деньги, помогая мошенникам похитить 25 млн.

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