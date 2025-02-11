Мультиплеерный экшен War Robots: Frontiers выйдет 4 марта Новая эра многопользователь...

Мультиплеерный экшен War Robots: Frontiers выйдет 4 мартаНовая эра многопользовательских онлайн-сражений PvP наступит 4 марта, когда выйдет War Robots: Frontiers, которая должна переопределить жанр тактических боевых мехов.
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