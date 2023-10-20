"Вот те чиновники, кто отвечает за миграцию, те бизнесмены, которые лоббируют массовый завоз нелегалов в Россию, хочу вас спросить. А вы понимаете, что слова малолетних гопников относятся вообще ко всем гражданам России, к вам в том числе?"

Не успел самарский губернатор заявить, что причиной драки между русскими подростками и малолетними таджикскими гопниками был бытовой конфликт, как сами дети ценнейших иностранных специалистов обратились к губернатору Азарову лично, напрямую.
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