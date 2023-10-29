Израиль предупредил о планах разбомбить больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа

Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что руководство больницы «Аль-Кудс», которая располагается в секторе Газа, получила предупреждение от Израиля о планах израильских военных разбомбить медицинское учреждение, в котором находятся 400 пациентов и 12 тыс.