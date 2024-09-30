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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джош Харт прояснил, что означал его пост «Вы серьезно?» после обмена Карла-Энтони Таунса

В пятницу клубы согласовали переход Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорк», в обратном направлении последуют Джулиус Рэндл и Донте Дивинченцо.

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