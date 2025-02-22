«Теслу жалко»: Во Владивостоке автоледи устроила массовую аварию

Во Владивостоке на проспекте 100-летия Владивостока, 32 девушка за рулем внедорожника Toyota Kluger протаранила несколько дорогих иномарок, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу аварийных комиссаров «СфераДТП».
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