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«Теслу жалко»: Во Владивостоке автоледи устроила массовую аварию

«Теслу жалко»: Во Владивостоке автоледи устроила массовую аварию

Во Владивостоке на проспекте 100-летия Владивостока, 32 девушка за рулем внедорожника Toyota Kluger протаранила несколько дорогих иномарок, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу аварийных комиссаров «СфераДТП».

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