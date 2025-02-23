ЕС планирует 500 млрд долларов на оборону: ключевые решения саммита 6 марта

Лидеры ЕС соберутся на внеочередном саммите 6 марта для обсуждения финансирования обороны. Предполагается выделение 500 млрд долларов в течение 10 лет.
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