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Глава Рособрнадзора призвал мигрантов заранее учить ребенка русскому языку

Глава Рособрнадзора призвал мигрантов заранее учить ребенка русскому языку

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что мигрант, который планирует вместе с семьей переезд в РФ, должен заранее обучить русскому языку своего ребенка, чтобы он понимал культуру поведения, а также общения со сверстниками.

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