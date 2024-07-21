Глава Рособрнадзора призвал мигрантов заранее учить ребенка русскому языку

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что мигрант, который планирует вместе с семьей переезд в РФ, должен заранее обучить русскому языку своего ребенка, чтобы он понимал культуру поведения, а также общения со сверстниками.
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