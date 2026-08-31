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"Второе сердце" в ногах и влияет на долголетие, заявили ученые

"Второе сердце" в ногах и влияет на долголетие, заявили ученые

Исследования клиники Мейо показали, что у человека слабые икроножные мышцы повышают риск смерти на 12%, потому то работают как «второе сердце».

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