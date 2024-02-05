Большинство россиян мечтают попробовать себя в роли ювелира

Многие россияне считают работу ювелиров престижной и хотели бы попробовать себя в этой роли, а более трети согласились бы даже бросить текущую работу и перейти в эту профессию при первой возможности, показало совместное исследование* аналитического центра SOKOLOV и крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.