Большинство россиян мечтают попробовать себя в роли ювелира

Многие россияне считают работу ювелиров престижной и хотели бы попробовать себя в этой роли, а более трети согласились бы даже бросить текущую работу и перейти в эту профессию при первой возможности, показало совместное исследование* аналитического центра SOKOLOV и крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.
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