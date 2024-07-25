Украинские неонацисты заявили о своей причастности к убийству Фарион «за разжигание ненависти» Неонацистская группировка NS/WP (террористическая организация, запрещена в России) сделала важное заявление.
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Украинские неонацисты заявили о своей причастности к убийству Фарион «за разжигание ненависти» Неонацистская группировка NS/WP (террористическая организация, запрещена в России) сделала важное заявление.
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