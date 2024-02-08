Пискарев: Госструктуры могут войти в перечень нежелательных организаций

Комиссии Государственной думы России располагает достаточными сведениями об участии зарубежных государственных структур в организации деятельности, угрожающей безопасности РФ, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.
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