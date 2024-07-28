Страшный диагноз: что кроет в себе ухудшившееся обоняние

Ухудшение обоняния может свидетельствовать о болезни Альцгеймера. Об этом пишет Nature. Ученые из Гарвардской медицинской школы установили, что потерю запахов человеком вызывает накопление тау-белка в некоторых областях мозга.
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