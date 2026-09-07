Медведь вышел к дороге в Красной Поляне: хищник попал на видео

Очевидцы отделались испугом. В результате инцидента никто из людей не пострадал.В Красной Поляне в Сочи бурый медведь вышел к проезжей части и привлёк внимание водителей и туристов.
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