Американские дипломаты не стали признавать свою вину в деструктивной деятельности, что никого не удивило4 октября директор ФСБ Александр Бортников заявил, что у Запада две цели в регионе Южного Кавказа: разместить свой "миротворческий" контингент и затянуть мирный процесс с Азербайджаном.