Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Саудовская Аравия хочет провести ЧМ-2034 с участием 48 сборных в 5 городах. Об этом сообщает журналист Тарик Паня со ссылкой на опубликованную книгу заявок потенциальных организаторов турнира.