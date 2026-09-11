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Татар-информ

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Лжесиловик убедил жительницу Татарстана «задекларировать» 3 млн рублей

Лжесиловик убедил жительницу Татарстана «задекларировать» 3 млн рублей

44-летняя жительница Лениногорска лишилась 3 млн рублей, поверив аферисту. Об этом сообщает МВД по РТ.

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