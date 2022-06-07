"Роковой удар судьбы": 2 знака зодиака затянет мощнейшая воронка негатива в ближайшие 3 дня

"Роковой удар судьбы": 2 знака зодиака затянет мощнейшая воронка негатива в ближайшие 3 дня

Астрологи предупредили, какие знаки зодиака сразит лютая атака негатива в ближайшие 3 дня. Опасный удар нанесет судьба представителям этих двух созвездий, а Вселенная скоро обрушит на них новые жесткие испытания.

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