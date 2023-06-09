Политический эксперт рунета

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Военный эксперт Леонков назвал слабое место ЗРК IRIS-T

Военный эксперт Леонков назвал слабое место ЗРК IRIS-T

Вооруженные силы Украины продолжают использовать немецкие ЗРК IRIS-T в зоне СВО. Как выяснилось, на поле боя без одной важной детали эти комплексы становятся бесполезными.

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