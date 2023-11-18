Новый этап в развитии двусторонних молдавско-азербайджанских отношений

13-17 ноября состоялся рабочий визит в Азербайджан делегации Организации по развитию предпринимательства Республики Молдова (ODA) во главе с директором этого учреждения Дмитрием Пынтей в сопровождении посла Молдовы в Азербайджане Александра Есауленко.
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