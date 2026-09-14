Пожар в детском саду начался после атаки врага в Севастополе

В Севастополе в результате отражения атаки беспилотников на территории образовательного центра «Бухта Казачья» загорелась кровля детского сада «Маяк детства».
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