Юрист объяснил влияние обысков на президентские перспективы Трампа

Global Look Press/Oliver Contreras/CNP/AdMedia Обыски ФБР в поместье Дональда Трампа, связанные с архивными документами, могут стать препятствием для президентских перспектив экс-главы США в случае, если тот решит баллотироваться в 2024 году.
Global Look Press/Oliver Contreras/CNP/AdMedia Обыски ФБР в поместье Дональда Трампа, связанные с архивными документами, могут стать препятствием для президентских перспектив экс-главы США в случае, если тот решит баллотироваться в 2024 году.
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