«Лацио» продлил контракт с вратарем с русскими корнями Проведелем до 2028 года

Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года. Провидел выступает за «Лацио» с августа 2022 года. По итогам сезона‑2022/23 он стал лучшим вратарем чемпионата Италии Напомним, у Проведеля русские корни: его мать русская, отец – итальянец.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии