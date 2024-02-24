«Лацио» продлил контракт с вратарем с русскими корнями Проведелем до 2028 года

Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года. Провидел выступает за «Лацио» с августа 2022 года. По итогам сезона‑2022/23 он стал лучшим вратарем чемпионата Италии Напомним, у Проведеля русские корни: его мать русская, отец – итальянец.