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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адриен Рабьо: «Цель «Ювентуса» – скудетто. Мы чемпионы и должны помнить об этом. Верю, что можем победить»

Адриен Рабьо: «Цель «Ювентуса» – скудетто. Мы чемпионы и должны помнить об этом. Верю, что можем победить»

«Хороший результат. Мы хотели победить, конечно, но это очень сложный соперник. Цель, которую мы обсуждаем в раздевалке, – это, естественно, скудетто.

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