Студент выбрал путь защитника Отечества Некоторые студенты, несмотря на отсрочку от призыва, осознанно принимают решение участвовать в защите страны.
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Студент выбрал путь защитника Отечества Некоторые студенты, несмотря на отсрочку от призыва, осознанно принимают решение участвовать в защите страны.
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