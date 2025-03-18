Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 929 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Тимошков
    Пиндососам, юристам и хохлам верить себя обмануть:"Полыхает - мама ...
  • svet alex
    Бесконечные уступки! Как они надоели! За что гибнут наши ребята!Когда мы перестанем унижаться!"Полыхает - мама ...
  • spss
    говорили что не будет перемирия,что нельзя так делать (и ввп).....а тут опять за старое....так и к 2014 г  согласятся..."Полыхает - мама ...

Выбить врага пока не представляется возможным: Прорыв Белгородчины на километр. В воздух взмыли F-16. ВСУ пытаются отсечь снабжение

Выбить врага пока не представляется возможным: Прорыв Белгородчины на километр. В воздух взмыли F-16. ВСУ пытаются отсечь снабжение

18 марта ВСУ попытались прорваться через границу Белгородской области. По данным военкоров, враг, используя фактор неожиданности, зашёл на глубину не более километра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АК
Арик Кука
Как враги незаметно подходят к границе РФ. И, даже, заходят сразу на 1 км.
Ответить
20 час.
Андрей
Это будет продолжаться до бесконечности, пока не будет уничтожено змеиное гнездо Kyiv
Ответить
19 час.
АА
Алекс Архипов
А где сбитые Ф-16, если они взмыли?
Ответить
7 час.
наверх