Платье цвета ртути: Анджелина Джоли позировала вместе с дочерью Захарой на красной дорожке «Золотого глобуса»

Западные таблоиды утверждают, что актриса не отпускает от себя старшую дочь из-за проблем с алкоголем фото: Getty ImagesВ ночь с 5-го на 6-е января отель The Beverly Hilton был переполнен звездными гостями, которые прибыли на 82-ую церемонию вручения премии «Золотой глобус».
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