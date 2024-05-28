Премьер-министр Ли Цян дал “зеленый свет” расширению Samsung в Китае

Пекин хочет, чтобы южнокорейские компании, такие как Samsung, вкладывали больше средств в страну. Это лично услышал исполнительный председатель IT-гиганта Ли Чжэ Ён из уст китайского премьера Ли Цяна Глава правительства КНР прибыл на саммит трех государств в Южную Корею, где и встретился с представителями местного бизнеса.