Премьер-министр Ли Цян дал “зеленый свет” расширению Samsung в Китае

Пекин хочет, чтобы южнокорейские компании, такие как Samsung, вкладывали больше средств в страну. Это лично услышал исполнительный председатель IT-гиганта Ли Чжэ Ён из уст китайского премьера Ли Цяна Глава правительства КНР прибыл на саммит трех государств в Южную Корею, где и встретился с представителями местного бизнеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии