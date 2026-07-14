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Ростех

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Летающие крепости и «пешки» Владимира Петлякова. Продолжение

Летающие крепости и «пешки» Владимира Петлякова. Продолжение

Продолжение. Начало здесь Пикирующие бомбардировщики Пе-2 наносят бомбовый удар по цели. Фото: Григорий Чертов «Пешка», выигравшая войну Свой рассказ мы начали с эпизода боевого применения фронтового пикирующего бомбардировщика Пе-2.

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