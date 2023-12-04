Захарова пояснила, что фраза Лаврова на заседании ОБСЕ адресовалась фотографу

Произнесенная на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Скопье министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым фраза "Оставьте меня в покое" была адресована фотографу.