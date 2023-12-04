Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аким Воземчук
    Проблема в том ,что Пугачева стояла во главе массовой  акции протеста  гламурной тусовки , покинувших пределы страны ...Актриса Валентина...
  • Владимир Петров
    Тупые хуторяне кишат в латышской власти. А на РейлБалтик с евроколеёй нет денег - пол-Риги разрыли, а теперь, говорят...Латвийский депута...
  • Владимир Петров
    Диверсию надо бы...RTVI: украинский ...

Захарова пояснила, что фраза Лаврова на заседании ОБСЕ адресовалась фотографу

Захарова пояснила, что фраза Лаврова на заседании ОБСЕ адресовалась фотографу

Произнесенная на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Скопье министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым фраза "Оставьте меня в покое" была адресована фотографу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх