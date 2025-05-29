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Тирания мужа, одиночество, ампутация ноги. Что приблизило смерть звезды «Вечного зова» Тамары Дегтяревой

Тирания мужа, одиночество, ампутация ноги. Что приблизило смерть звезды «Вечного зова» Тамары Дегтяревой

Боевой характер помог артистке осуществить главную мечту — получить профессию актрисы. Почему же в сердечных делах Тамару Дегтяреву не выручали ни упорство, ни таланты, и ей не удалось познать радость материнства?Боевой характер помог артистке осуществить главную мечту — получить профессию актрисы.

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