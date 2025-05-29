Тирания мужа, одиночество, ампутация ноги. Что приблизило смерть звезды «Вечного зова» Тамары Дегтяревой

Боевой характер помог артистке осуществить главную мечту — получить профессию актрисы. Почему же в сердечных делах Тамару Дегтяреву не выручали ни упорство, ни таланты, и ей не удалось познать радость материнства?Боевой характер помог артистке осуществить главную мечту — получить профессию актрисы.
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