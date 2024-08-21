Эта история началась в Греции на заре XX века. Афинский шеф-повар Николас Целементес ломал голову, как угодить иностранным дипломатам, частым гостям в его ресторане.
Мусака
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Эта история началась в Греции на заре XX века. Афинский шеф-повар Николас Целементес ломал голову, как угодить иностранным дипломатам, частым гостям в его ресторане.