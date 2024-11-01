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    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Обнаружена корреляция между уровнем метилмалоновой кислоты и снижением активности иммунных клеток у пациентов с раком лёгких

Ученые из Онкологического центра Моффита обнаружили новую связь между уровнем метилмалоновой кислоты и функционированием CD8⁺ Т-клеток, что может способствовать прогрессированию рака легких у пожилых пациентов.

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