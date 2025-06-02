Дмитрий Волков о победе над Сербией: «Была международная трехгодичная пауза, и поначалу мы чувствовали себя не очень комфортно»

Накануне мужская сборная России по волейболу обыграла Сербию со счетом 3-1. «Было волнительно. Длительная международная трехгодичная пауза была, и поначалу мы чувствовали себя не очень комфортно, наверное, из-за этого не смогли взять первую партию.