Представительство ЛНР: один человек погиб и один ранен при обстреле из HIMARS

Один мирный житель погиб и одна женщина была ранена в результате обстрела украинскими силами из системы HIMARS Троицкого в ЛНР во вторник, сообщили представители Совместного центра по контролю и координации военных преступлений на Украине (СЦКК).
Один мирный житель погиб и одна женщина была ранена в результате обстрела украинскими силами из системы HIMARS Троицкого в ЛНР во вторник, сообщили представители Совместного центра по контролю и координации военных преступлений на Украине (СЦКК).
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