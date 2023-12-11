Kyodo: Кисида уволит японских министров из-за скандала с «откатами»

В Японии прогнозируется волна отставок – премьер-министр Фумио Кисида на этой неделе намеревается уволить 15 министров и заместителей министров из-за разгорающегося скандала с политическими пожертвованиями.
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