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Защитник «Локо» Морозов о переходе Изидора в «Зенит»: «Он мало игрового времени получал. Если так и дальше будет, значит, был прав»

Защитник «Локо» Морозов о переходе Изидора в «Зенит»: «Он мало игрового времени получал. Если так и дальше будет, значит, был прав»

В дебютной игре за сине-бело-голубых форвард забил победный гол «Рубину» (3:0). — Многие отмечают, что ушел Изидор и впереди у «Локомотива» стало поскуднее.

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