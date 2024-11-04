Премьер Госсовета КНР примет участие в церемонии открытия 7-го CIIE и соответствующих мероприятиях

Пекин, 3 ноября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян будет присутствовать на церемонии открытия 7-го Китайского международного импортного ЭКСПО /CIIE/ и соответствующих мероприятиях, а также выступит с речью, сообщил официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун.