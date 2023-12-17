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Кайри Ирвинг жалеет, что его на драфте выбрал «Кливленд», а не «Даллас»: «Я нуждался в наставничестве, в воспитании»

Разыгрывающий Кайри Ирвинг был выбран «Кливлендом» под первым номером на драфте 2011 года, но он жалеет, что тогда его не выбрал «Даллас».

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