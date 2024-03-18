Миссия РФ: ЕС пора заняться происходящим в союзе и своими выборами

Global Look Press/Daniel Kalker/dpa Евросоюзу необходимо вплотную заняться происходящим в сообществе и собственными выборами, а не избирательными процессами в третьих странах, заявили ТАСС в миссии России при ЕС"Регулярно видим, как Евросоюзу не дают покоя те избирательные процессы, которые имеют место в третьих странах.