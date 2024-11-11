Николай Азаров: «Вопрос выживаемости Украины как страны — это вопрос победы России»

По информации американского издания The Wall Street Journal, Украина сталкивается с острой нехваткой электроэнергии, и в дальнейшем длительные отключения могут сделать украинские города непригодными для жизни, что приведёт к ещё большему оттоку населения.
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