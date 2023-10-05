Что можно и что нельзя делать 5 октября, в церковный праздник святых Ионы и Фоки и народный Иона и Фока, Листопадная Алёна ЮрьеваКаждый год 5 октября православная церковь отмечает праздник святых Ионы и Фоки.
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