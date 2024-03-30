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Многолетние муки неволи: после "Крокуса" в России говорят об исключителной мере

Многолетние муки неволи: после "Крокуса" в России говорят об исключителной мере

Сегодня в нашей стране максимальное наказание за тяжкое преступление — пожизненное заключение. Возможно ли "отмотать назад", чтобы поставить к стенке повинных в случившемся?Их жизнь похожа на бесконечный бег по темному коридору.

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Комментарии
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ЕС
Елена Семахина
Много чести отправлять на СВО. ОТправить на СВО значит дать оружие в руки.  КУда будет направлено это оружие непредсказуемо.
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