Многолетние муки неволи: после "Крокуса" в России говорят об исключителной мере

Сегодня в нашей стране максимальное наказание за тяжкое преступление — пожизненное заключение. Возможно ли "отмотать назад", чтобы поставить к стенке повинных в случившемся?Их жизнь похожа на бесконечный бег по темному коридору.
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