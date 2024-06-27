РФ может обратиться в суд ООН из-за передачи Киеву доходов от ее активов

Представитель Российской Федерации по делам в Международном Суде ООН, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин заявил, что Россия может подать иск в международный суд ООН из-за передачи Украине доходов от ее активов.
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