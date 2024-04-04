32 школьника стали победителями Всероссийской олимпиады по физике, призёрами стали 149 ребят. Всего в финал по этому предмету вышли 400 человек из 64 российских регионов.
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32 школьника стали победителями Всероссийской олимпиады по физике, призёрами стали 149 ребят. Всего в финал по этому предмету вышли 400 человек из 64 российских регионов.
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