Марин Ле Пен заявила, что во Франции происходит распад государственной власти, а нынешнее руководство страны "доживает последние дни", не контролирует ситуацию и не способно поддерживать порядок.
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ФРАНЦИЯ ПОВТОРЯЕТ ОПЫТ ГИТЛЕРА. НАЦИЗМ ПРИШЁЛ НА НЕДОВОЛЬСТВЕ БЮРГЕРОВ К РАДИКАЛЬНОМУ ПРАВОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ - К ФАШИЗМУ. НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО ЛЕ ПЕН ПРАВИТ ПАРТИЕЙ ОТЦА - ЛИДЕРА ФРАНЦУЗСКИХ ФАШИСТОВ.
Помнится в 1968 году стоило Де Голлю из американской повестки выйти - ТУТ ЖЕ США (!) организовали ему студенческие беспорядки!
А сейчас Франция вместе с другими странами ЕС на США (!!) окрысилась - вот и "получи, фашист, гранату"!
Никогда жабоеды не выберут Марин, кого угодно, чёрта с рогами, того же макарОна ещё раз или ещё кого, но Марин никогда, голову даю на отруб!
Нам от её прихода , лучше не станет. Посмотрите на дурочку из Италии.
К власти всегда рвутся -кормушка