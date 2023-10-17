Маск восклицательным знаком отреагировал на мнение пользователей сети X о помощи США Украине

Американский предприниматель, мультимиллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X по-настоящему кратко выразил свое мнение по поводу заявления главы Министерства финансов США Джанет Йеллен, в соответствии с которым Штаты в состоянии одновременно оказывать военную помощь участникам двух вооруженных конфликтов — Украине и Израилю.