Маск восклицательным знаком отреагировал на мнение пользователей сети X о помощи США Украине

Американский предприниматель, мультимиллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X по-настоящему кратко выразил свое мнение по поводу заявления главы Министерства финансов США Джанет Йеллен, в соответствии с которым Штаты в состоянии одновременно оказывать военную помощь участникам двух вооруженных конфликтов — Украине и Израилю.
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