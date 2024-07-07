Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Аркадий Цыганов
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Экс-заместитель Шойгу опровергла новости о бегстве во Францию

Экс-заместитель Шойгу опровергла новости о бегстве во Францию

Бывшая замглавы Минобороны Шевцова опровергла новости об отъезде из России Татьяна Шевцова. Фото: скриншот из видео Бывшая замминистра обороны России Татьяна Шевцова назвала фейками новости о том, что она сбежала с несколькими миллионами рублей во Францию.

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