Экс-заместитель Шойгу опровергла новости о бегстве во Францию

Бывшая замглавы Минобороны Шевцова опровергла новости об отъезде из России Татьяна Шевцова. Фото: скриншот из видео Бывшая замминистра обороны России Татьяна Шевцова назвала фейками новости о том, что она сбежала с несколькими миллионами рублей во Францию.
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